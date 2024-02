tk nucera meldete für Q1 23/24 einen Umsatz von EUR 208 Mio., ein Plus von ca. 35% gegenüber dem Vorjahr, und ein negatives EBIT von EUR -0,9 Mio. (Q1 22/23 EUR 11 Mio.), wobei das Ergebnis durch den Produktmix und höhere Entwicklungskosten im schnell wachsenden Wasserelektrolysegeschäft belastet wurde. Es ist wichtig festzuhalten, dass der Haupttreiber der Equity Story von tk nucera die Abwicklung des beträchtlichen Auftragsbestands des Unternehmens von EUR 1,34 Mrd. ist, der im Jahresvergleich um ca. -8% gesunken ist. Da es im Projektgeschäft jedoch üblich ist, dass der Auftragseingang volatil ist, ist dies nicht allzu beunruhigend. Zudem werden in naher Zukunft lukrative langfristige Serviceverträge für Großprojekte wie z.B. in Saudi-Arabien erwartet. Die Analysten von AlsterResearch senken jedoch ihre Margenerwartungen für die kommenden Jahre aber bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem revidierten Kursziel von EUR 20,00, was ein Aufwärtspotenzial von 28% impliziere. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/thyssenkrupp%20nucera%20AG%20&%20Co%20KGaA





