Cancom hat vorläufige Zahlen für das GJ23 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 17,8% auf 1,52 Mrd. EUR, was leicht unter den Erwartungen von AlsterResearch und dem Konsens liegt, aber innerhalb der eigenen Prognose (1,52-1,58 Mrd. EUR). Das Wachstum von Cancom in H2 '23 ist jedoch auf die Konsolidierung der KBC Beteiligungs GmbH zurückzuführen. Unter der Annahme eines kalkulatorischen Konsolidierungsbeitrags von 304 Mio. EUR (eAR) für die letzten sieben Monate '23 hätte der Umsatz von Cancom ohne M&A nur 1,22 Mrd. EUR (eAR) betragen. Infolgedessen schrumpfte das operative Geschäft von Cancom im Jahr '23 um 5,7 % gegenüber dem Vorjahr. In Anbetracht der Tatsache, dass Cancom nur durch Übernahmen wächst, bleibt dies ein Grund zur Sorge. Die Wettbewerber erzielen Wachstumsraten von 7% yoy, was über dem Marktwachstum liegt (bitkom: 6,1% in 2023). Nach Ansicht der Experten von AlsterResearch bleibt das Kurspotenzial begrenzt. Die Analysten von AlsterResearch kommen auf Basis der vorläufigen Zahlen zu einem leicht reduzierten Kursziel von EUR 29,00 (alt EUR 29,60). Das Rating bleibt bei HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE





