Die EZB-Bankenaufsicht mahnt Banken zu erhöhter Wachsamkeit, da die Geschäftsmodelle in Gefahr sein könnten. Wie schlimm es eine Bank treffen kann, ließ sich zuletzt an der Deutschen Pfandbriefbank beobachten. Sind nun auch die Deutsche Bank und Commerzbank in Gefahr?Die amtierende Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, warnt europäische Banken zu mehr Wachsamkeit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...