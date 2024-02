© Foto: Paul Sakuma/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Schlechte Nachrichten kommen selten allein: Nach einem zufriedenstellenden Wochenauftakt kämpft PayPal am Dienstag gleich mit einem Doppelschlag schlechter Nachrichten. Die Aktie fällt.Nach dem enttäuschenden Ausblick für 2024 und dem wenig inspirierenden Innovation Day herrscht bei PayPal und seinen auf einen Turnaround hoffenden Anlegern weiter Katerstimmung. Nach dem überraschenden Abgang eines Vorstands sowie einem weiteren Downgrade dürfte sich das Sentiment gegenüber der Aktie am Dienstag weiter verschlechtern. Doppelschlag schlechter Nachrichten Am späten Montagabend hat Aaron Karczmer, Vizepräsident und Vorstand für das Geschäftskundensegment, angekündigt, dem Unternehmen zum 30. …