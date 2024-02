Die Bewertungen von amerikanischen Gewerbeimmobilien sind seit dem 3. Quartal signifikant unter Druck geraten. Sie fallen bereits seit der Pandemie, haben aber im September-Quartal erstmals eine kritische Masse erreicht, die sich in der Breite in nennenswerten Wertberichtigungen und Kreditausfällen bemerkbar machen. Im Mittelpunkt steht die New York Community Bancorp (NYCB), aber auch Banken in Asien und Europa werden kritischer gesehen.Anzeige:Schon während der März-Bankenkrise im vergangenen Jahr zählten die Aktien der New York Community ...

