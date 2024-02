NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin nach Geschäftszahlen für 2023 von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Preise für Rohstoffe hätten sich günstig entwickelt und Rückstellungen für Boni, rückläufige Volumina und Wechselkurseffekte mehr als ausgeglichen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch im laufenden Jahr sei mit etwas Rückenwind von den Rohstoffpreisen für den Reifenhersteller zu rechnen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 09:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 09:18 / GMT

