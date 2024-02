© Foto: Eugene Hoshiko - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Am Dienstag hat der Nikkei 225 kurzzeitig die Marke von 38.000 Punkten überschritten, was seit dem Platzen der japanischen Aktien- und Immobilienblase im Jahr 1990 nicht mehr der Fall war.Der japanische Leitindex Nikkei 225 ist am Dienstag kurzzeitig über die Marke von 38.000 Punkten geklettert und hat damit den höchsten Stand seit 34 Jahren erreicht. Er konnte den Höhenflug über 38.000 Punkte jedoch nicht halten und ging mit einem Plus von knapp drei Prozent bei 37.963,97 Punkten aus dem Handel. In Tokio wurden die Börsenkurse maßgeblich von Aktien aus dem Chipsektor getrieben. Insbesondere der Halbleiterriese Tokyo Electron verzeichnete einen beachtlichen Kursanstieg von rund 13 Prozent. …