NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Mit einem Rekordumsatz und einem Rekordgewinn habe der Reisekonzern einen Karnevalsdienstag hingelegt, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Buchungen gebe es allerdings Anzeichen einer Verlangsamung./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 06:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 06:43 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Jetzt den vollständigen Artikel lesenDE000TUAG505