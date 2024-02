Die Zahlen des Reise- und Touristikkonzerns TUI wurden mit Spannung erwartet. TUI berichtete am heutigen Dienstag (13. Februar) über die Zahlen des 1. Quartals des Geschäftsjahres 2024 (endet per 30.09.2024). Bereits im Vorfeld brach sich Optimismus Bahn. Der Kurs der Aktie zog an. Auch unmittelbar nach der Veröffentlichung der Zahlen bot sich dieses Bild. Die TUI-Aktie attackierte daraufhin den zentralen Widerstand um 7,4 Euro, konnte dieses ...

