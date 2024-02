Wien (www.fondscheck.de) - Biotech-Fondsmanagerlegende kündigt Ruhestand an - FondsnewsRudi Van den Eynde, Leiter thematische Aktien bei Candriam, wird sich im ersten Quartal 2025 in den Ruhestand verabschieden, so die Experten von "FONDS professionell". Darüber informiere der Asset Manager per Pressemeldung. Der studierte Mediziner, der 1998 ins Unternehmen gekommen sei, verantworte mehrere milliardenschwere Mandate, darunter den Candriam Equities Biotechnology (ISIN: LU1120766388, WKN: A2DLUB) und den Candriam Equities Oncology Impact (ISIN: LU1864481467, WKN: A2PAE9). Er gelte als einer der profiliertesten Fondsmanager in diesem Segment. ...

