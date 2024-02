Der Silberpreis verzeichnete am Dienstagmorgen einen Anstieg auf 22.78 US-Dollar pro Unze, was einem Plus von 0.38 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Dies setzt den positiven Trend der letzten Handelstage fort, der Silber eine Gesamtveränderung von 2.0 % in den letzten fünf Tagen bescherte. Diese Erholung spiegelt sich in der Bestätigung des Unterstützungsbereichs von rund 22 US-Dollar wider.Anzeige:Währenddessen präsentierte sich der Goldpreis am Dienstag weitgehend stabil, da Investoren vor der Veröffentlichung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...