Recover, das führende Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften und weltweiter Hersteller von umweltfreundlichen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen, gab heute die Berufung von Hans Ploos van Amstel in seinen Vorstand bekannt. Als weithin anerkannte Führungspersönlichkeit wird Hans die Fähigkeiten und Erfahrungen der bestehenden Vorstandsmitglieder von Recover ergänzen.

Hans bringt eine Fülle an globaler Finanzexpertise und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Förderung von transformativem Wachstum in verschiedenen Branchen mit, darunter auch umfassende Erfahrungen in der Mode- und Textilbranche. Seine Erfahrungen sammelte er in mehr als drei Jahrzehnten, in denen er wichtige Führungspositionen bei namhaften Unternehmen wie Procter Gamble, Levi Strauss Co, der Adecco Group und der Partners Group innehatte. In dieser Zeit hat er ein starkes Engagement für strategische Transformationen, die Optimierung von Organisationsstrukturen und die Förderung eines nachhaltigen Wachstums über verschiedene Branchen hinweg unter Beweis gestellt. Als Group Chief Financial Officer von Levi Strauss Co. spielte Hans eine Schlüsselrolle beim Umbau des Unternehmens, wobei er seine Finanzkompetenzen dafür einsetzte, die betriebliche Effizienz zu steigern und Innovationen voranzubringen. Hans war außerdem Co-Chief Executive Officer von C&A.

"Wir freuen uns sehr, Hans im Recover-Vorstand willkommen zu heißen", sagte Olof Persson, Vorstandsvorsitzender von Recover und ehemaliger Chief Executive Officer der Volvo Group. "Seine umfassende globale Erfahrung, seine finanzielle Kompetenz und seine strategische Weitsicht werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Mission fortsetzen, die Textilindustrie durch nachhaltige Innovationen zu revolutionieren."

"Ich fühle mich geehrt, in den Vorstand von Recover einzutreten und freue mich darauf, meine globale Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Mode und Textilien einzubringen, um das weitere Wachstum und die kundenorientierte Ausrichtung des Unternehmens zu unterstützen", sagte Hans.

Die Berufung von Hans in den Vorstand folgt auf die jüngste Berufung von Anders Sjoblom zum Chief Executive Officer und Matthew Neville zum Chief Commercial Officer des Unternehmens. Mit diesen Neuzugängen kann sich nun Recover darauf konzentrieren, die betriebliche und finanzielle Exzellenz zu gewährleisten und gleichzeitig weiterhin Innovationen und wegweisende Veränderungen in der Bekleidungs- und Textilindustrie voranzutreiben.

Über Recover

Recover ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften und weltweiter Hersteller von umweltfreundlichen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen. Die hochwertigen, umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen Produkte des Unternehmens werden in Zusammenarbeit mit der Lieferkette globaler Einzelhändler und Marken hergestellt und bieten eine nachhaltige Lösung für das Erreichen einer Kreislaufmode für alle. Als Familienunternehmen in vierter Generation und mit Unterstützung der jüngsten Investition von STORY3 Capital und Goldman Sachs hat es sich Recover zur Aufgabe gemacht, seine proprietäre Technologie zu skalieren, um die Umwelt nachhaltig positiv zu beeinflussen und zusammen mit Marken und Einzelhandelsunternehmen sowie anderen Akteuren, die den Wandel vorantreiben, an der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Branche zu arbeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage an press@recoverfiber.com

