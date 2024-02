Sie gilt als das Maß aller Dinge in der Batterietechnologie: die Feststoffbatterie. Der Durchbruch in der Entwicklung ist bisher noch nicht gelungen, führend sind derzeit japanische und koreanische Unternehmen. BYD, weltgrößter E-Autobauer und nebenbei einer der führenden Batteriehersteller, will hier nicht ins Hintertreffen geraten und geht eine mächtige Allianz ein.Die Feststoffbatterie verspricht höhere Reichweite, kürzere Ladezeiten und eine bessere Sicherheit und gilt daher als nächster Großer ...

