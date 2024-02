Die Aktie des Rückversicherers Munich Re hat in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen. Mit 410 Euro konnte der DAX-Titel im heutigen Handel eine weitere Rekordmarke knacken. Von den Analysten kommt allerdings nur teilweise Rückenwind. Dabei ist Munich Re in einem branchenweit am besten positioniert.Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 400 Euro ging es zwar zunächst wieder etwas nach unten. Mittlerweile hat Munich Re aber Fahrt aufgenommen. Der Aktie des Rückversicherers gelang heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...