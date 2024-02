© Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa



Die Nvidia-Aktie hat ihren Wert im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Angesichts dieses Laufes könnte man meinen, die Aktie wäre alles andere als günstig bewertet. Das sei nicht der Fall, so eine Analyse von Barron's.Eine Analyse von Barron's, in der nach Unternehmen gesucht wurden, deren Umsatzwachstum mindestens so hoch ist wie das von Amazon - mit einer Prognose von zwölf Prozent Wachstum bis 2024 - hat ergeben, dass Nvidia sogar noch schneller wachse. Gerade erst überholte der KI-Player Amazon in Sachen Marktkapitalisierung und ist nun auf dem Weg, Alphabet zu überholen. Laut FactSet wird für Nvidia ein Umsatzwachstum von etwa 60 Prozent für das Kalenderjahr 2024 erwartet. …