10. Jahresbericht zur Effektivität von Ethik- und Compliance-Programmen weist auf ein wachsendes Interesse deutscher Unternehmen an ESG- und Menschenrechtsschulungen hin

Eine aktuelle Untersuchung der LRN Corporation, führender Anbieter von Ethik- und Compliance-Lösungen (E&C-Lösungen), die zu verantwortungsvoller Leistung inspirieren, hat ergeben, dass drei Viertel (75 %) der deutschen Unternehmen überzeugt sind, E&C-Erwägungen hätten in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle bei geschäftlichen Herausforderungen gespielt. Damit übertrifft Deutschland den europäischen Durchschnitt (72 %). Deutsche Ethik- und Compliance-Programme liegen auch über den europäischen (34 %) und einigen globalen Programmen (31 %), wenn es darum geht, Ethik und Compliance als untrennbar voneinander zu betrachten (36 %).

Laut Bericht seien die wichtigsten Themen für deutsche E&C-Programme mit 44 der Datenschutz und mit 31 die Herausforderungen der Informationssicherheit, einschließlich künstlicher Intelligenz. Die LRN-Untersuchung ergab aber, dass der Aufwand, den deutsche Programme für Menschenrechte und ESG-Anforderungen betreiben jeweils 28 - niedriger sei als weltweit (29 beziehungsweise 33 %). Es scheint jedoch, dass sich die Anstrengungen diesbezüglich erhöhen, denn 48 der deutschen Programme geben an, ihre ESG-Schulungen intensivieren zu wollen. 46 sagen das bezüglich ihrer Schulungen zu Menschenrechten.

Die Untersuchung stellte außerdem fest, dass es eine tiefe Kluft zwischen Führungskräften und mittleren Managern gibt 37 %-Punkte -, wenn es darum geht, schwierige Entscheidungen zu treffen, die mit den Unternehmenswerten übereinstimmen. So sei in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, dass Führungskräfte dies tun, doppelt so hoch wie bei mittleren Managern. Dieser Unterschied entspricht den globalen Werten (ebenfalls 37 %), ist jedoch größer als in Großbritannien (29 %) und der nordischen Region (31 %).

Der aktuelle Bericht basiert auf einer Umfrage unter mehr als 1.400 E&C-Experten, von denen die überwiegende Mehrheit aus Unternehmen und Organisationen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern aus 26 Branchen und 19 verschiedenen Ländern Nordamerikas, Europas und der Asien-Pazifik-Region stammt. Deutschland stellte 16 der weltweit befragten Unternehmen.

Weitere bemerkenswerte Ergebnisse des Berichts sind:

82 der Organisationen in Deutschland geben an, dass sie einen "wertebasierten" Ansatz für Ethik- und Compliance-Schulungen verfolgen und somit gestärkt wurden, Herausforderungen zu bewältigen.

- 45 deutscher E&C-Programme priorisieren Risikomanagement, Onlinetools und Metriken.

- 62 der Führungskräfte in Deutschland haben Ethik- und Compliance-Überlegungen in ihre Entscheidungsfindung integriert, im Vergleich zu 54 des mittleren Managements.

Über die LRN Corporation

LRN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf der ganzen Welt zu prinzipientreuer Leistung zu inspirieren und ihnen zu helfen, das Richtige zu tun. Seit 1994 arbeitet LRN daran, Organisationen partnerschaftlich mit Wissen und Tools zum Aufbau einer ethischen Kultur voranzubringen. Mehr als 2.800 Unternehmen und Millionen Lernende weltweit nutzen die LRN-Dienste und nehmen an LRN-E-Learning-Kursen teil, um sich in einem komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden und eine ethische, verantwortungsvolle und integrative Kultur zu fördern. In Zusammenarbeit mit LRN setzen Unternehmen ihre Werte in konkrete Unternehmenspraktiken und Führungsverhaltensweisen um, die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil schaffen. Indem sie auf der Grundlage gemeinsamer Werte handeln, finden Unternehmen und ihre Mitarbeiter die Mittel, um sich besser zu verhalten und mehr zu leisten. Erfahren Sie mehr unter LRN.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240213740274/de/

Contacts:

Judith Derichs, Counterpart Group

judith.derichs@counterpart.de