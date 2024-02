Der Preisauftrieb in den USA hat sich zu Jahresbeginn nicht so deutlich abgeschwächt wie erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Rate von 2,9 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 3,4 Prozent betragen. Während an den Anleihemärkten die Renditen in die Höhe klettern, geben insbesondere Aktien von Technologieunternehmen nach. ...

