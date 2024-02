Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Dienstagnachmittag einen leichten Rückgang, wobei sie im Laufe des Tages um fast 1,3 Prozent fiel. Gespannt wartet man auf die Quartalszahlen, welche am 23. April 2024 erwartet werden. Mit einer Ankündigung im Bereich der künstlichen Intelligenz könnte das Tech-Unternehmen jedoch punkten.Am Dienstagnachmittag fällt die Aktie von Microsoft leicht. Während das Wertpapier am Morgen mit 385,70 Euro noch auf dem ...

