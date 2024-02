Aktionäre von Takkt sollen eine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 erhalten. Das Unternehmen wird auf der Hauptversammlung am 17. Mai eine Ausschüttung von insgesamt 1,00 Euro je Takkt Aktie vorschlagen. Die Summe besteht wie im Vorjahr aus einer regulären Dividende in Höhe von 0,60 Euro zuzüglich einer Sonderausschüttung in Höhe von 0,40 Euro. Für ...

