Wien (www.fondscheck.de) - FONDS professionell-Chefredakteur Bernd Mikosch schreibt über die erstaunliche Entscheidung von Acatis, Gané als Manager des Value-Event-Fonds abzusetzen, so die Experten von "FONDS professionell".Eigentlich hätten der Frankfurter Fondsanbieter Acatis und die Aschaffenburger Investmentboutique Gané zusammen eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben: Der 2008 aufgelegte Acatis Value Event Fonds (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754) sei über die Jahre hinweg zu einem der beliebtesten Mischfonds Deutschlands herangewachsen. Die Arbeitsteilung schien bestens zu funktionieren: Die beiden Gané-Gründer Uwe Rathausky und Henrik Muhle legten mit großem Geschick die Asset-Allokation fest und wählten die Einzeltitel aus, Acatis stellte die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) und kümmerte sich um den Vertrieb, so die Experten von "FONDS professionell". Aktuell lägen acht Milliarden Euro im Fonds. Das dürfte reichen, um sowohl dem Fondsberater als auch der KVG ein auskömmliches Einkommen zu bescheren. ...

