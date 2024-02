Mit der Übernahme der On Charge GmbH erweitert Wirelane sein bestehendes Angebot und konzentriert sich in Zukunft neben der Hotellerie und Immobilienwirtschaft verstärkt auch auf öffentliche Ladesäulen für Büger:innen und Kommunen. Seit dem Zusammenschluss Ende 2022 werden die Ressourcen der beiden Unternehmen in den Bereichen Finanzierung, Marketing, Vertrieb, Produktion, Installation, Wartung und Betrieb gebündelt. Sie benötigen eine Ladesäule ...

Den vollständigen Artikel lesen ...