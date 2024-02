NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Die Ertragskraft (EPS) des US-Getränkeriesen sei zwar durch den starken Dollar gebremst worden, schrieb Analyst Nik Modi in einer ersten Reaktion am Dienstag. Er könne sich aber nicht daran erinnern, dass die zugrunde liegenden Fundamentaldaten jemals so stark gewesen seien. Die jüngste Umstrukturierung des Unternehmens und die organisatorischen Änderungen dürften eine bessere Ressourcen-Allokation ermöglichen, was letztlich zu höheren Kursen sowie weiteren Innovationen und weiterer Expansion führen werde./la/ajx



