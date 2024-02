Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) bricht am Dienstag um -4% auf 13,64 € ein. Damit ist eine zwischenzeitliche kleine Erholungsphase verpufft. Die Verluste summieren sich seit Jahresbeginn auf -35%. Und jetzt gibt es auch noch etwas, das Anleger wohl als Warnzeichen werten müssen. Evotec vorgestellt Evotec mit Sitz in Hamburg ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung. In Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...