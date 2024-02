DJ Lindner und Eurogruppen-Chef wollen Mobilisierung von privatem Kapital

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner und Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe haben bei einem Treffen in Dublin über die Schaffung einer Kapitalmarktunion in Europa gesprochen. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums (BMF) waren sich beide "einig, dass wir für Zukunftsinvestitionen in Europa auch mehr privates Kapital mobilisieren und Bürokratieabbau voranbringen müssen."

Lindner hat wiederholt bessere Rahmenbedingungen für den Einsatz privaten Kapitals anstelle von staatlicher Unterstützung gefordert, um so die Wirtschaft anzukurbeln. In dem Zusammenhang schreibt er der europäischen Kapitalmarktunion eine hohe Bedeutung zu.

Auch die Europäische Zentralbank hat in der Vergangenheit gefordert, dass Europa die lange angedachte Kapitalmarktunion vollenden soll. Privates Kapital wird auf dem Kontinent besonders auch für die Transformation hin zur Klimaneutralität benötigt.

