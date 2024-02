Straubing (ots) -



Ägypten fordert zwar, Israel müsse den Krieg beenden. Doch wenn es darum geht, konkret etwas für die Palästinenser zu tun, ist Kairo weit weniger forsch. So könnte Ägypten die Grenze öffnen und verzweifelte Menschen wenigstens so lange ins Land lassen, bis die Hamas beseitigt und der Gazastreifen vom Terrorismus befreit ist. Was auch die Voraussetzung dafür ist, dass Israel überhaupt bereit ist, an die Wiederbelebung der Zwei-Staaten-Lösung zu denken. Doch so weit geht die Solidarität der Ägypter und der anderen Staaten der Region mit den Palästinensern nicht.



