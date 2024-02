Aegir Insights, ein in Kopenhagen, Dänemark, ansässiger führender Anbieter von Software, Daten und Informationen für Investoren in Offshore-Windkraftanlagen, hat 8,5 Millionen Euro in einer Serie A-Finanzierung von Climate-Tech-Fonds erhalten

Die Runde wird von Seaya Andromeda angeführt, mit Beteiligung von Climentum Capital, beides Risikokapitalfonds für Klimatechnologie nach Artikel 9

Die Mittel werden für die Entwicklung der nächsten Generation der Webplattform von Aegir Insights verwendet, die Software für Investitionsentscheidungen und Datenprodukte für Entwickler von Offshore-Windparks, Investoren und Regierungen umfasst

Die Offshore-Windenergie gehört zu den am schnellsten wachsenden Segmenten innerhalb der Investitionen in saubere Energien, so der jüngste World Energy Transition Outlook (2023) der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA), der darauf hinweist, dass die Offshore-Windenergie von der heutigen Kapazität von 64 GW bis zum Jahr 2030 auf 494 GW und bis zum Jahr 2050 auf 2.465 GW anwachsen muss.1 Der Projektentwicklungsprozess ist jedoch nach wie vor langwierig und komplex und dauert von der Standortfindung bis zum kommerziellen Betrieb bis zu 10 Jahre.

Die Lösungen von Aegir Insights spielen eine entscheidende Rolle bei datengestützten Entscheidungen, bei der Optimierung der Entwicklung und bei der Senkung der Kosten, wodurch Investitionen in diesem Sektor beschleunigt werden. Dies ist im aktuellen Umfeld der Kostenvolatilität von entscheidender Bedeutung, um eine optimale Kapitalallokation und Projektwirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Zu den bestehenden Kunden von Aegir Insights gehören führende Projektentwickler wie BP, Equinor und JERA, und das Unternehmen expandiert weiter in die Segmente Regierungs- und Finanzdienstleistungen.

Die 8,5 Millionen Euro der Serie A werden die Entwicklung der Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform von Aegir Insights sowie der Daten- und Informationsangebote unterstützen. Die Technologie-Roadmap des Unternehmens umfasst Lösungen für die Simulation von preislich wettbewerbsfähigen Auktionen, optimierte Projekt- und Portfolio-Analysen sowie die Erweiterung der Funktionalität zur Bewertung hybrider Anlagen und der Systemintegration. Die Finanzierung wird es Aegir Insights außerdem ermöglichen, seine fachkundige Kundenbetreuung auszubauen und als vertrauenswürdiger unabhängiger Berater zu fungieren.

Aegir Insights wurde 2020 von Geschäftsführer Scott Urquhart und CCO Rikke Nørgaard gegründet, die zusammen über fast 35 Jahre Erfahrung in der Energiebranche verfügen und für große Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien tätig waren, darunter Ørsted und Vattenfall.

Scott Urquhart, Mitbegründer und Geschäftsführer von Aegir Insights, sagte: "Wir freuen uns, dass wir Investoren gefunden haben, die so viel Erfahrung mit der Skalierung von SaaS-Unternehmen im Energiesektor haben." Zu dem einzigartigen Wertbeitrag von Seaya Andromeda und Climentum Capital sagte er: "Ihre praktische Erfahrung und ihr Netzwerk im Bereich der erneuerbaren Energien werden uns helfen, unsere Produkt-Roadmap zu beschleunigen, mit der wir den Marktstandard für Offshore-Wind-Entscheidungssoftware setzen wollen."

Rikke Nørgaard, Mitbegründer und CCO von Aegir Insights, fügte hinzu: "In den vergangenen drei Jahren haben wir ein einzigartiges Produktangebot aufgebaut, das Offshore-Windentwicklern, Investoren und Regierungen auf der ganzen Welt dient. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, sowohl für Aegir Insights als Unternehmen als auch für unsere Kunden, der uns in die Lage versetzen wird, unsere Produkte und unsere Mission zu verbessern, um den Einsatz von Offshore-Windenergie zu beschleunigen."

Pablo Pedrejon Garcia, Partner bei Seaya Andromeda, sagte: "Wir bei Seaya Andromeda freuen uns sehr, mit Scott und Rikke in der nächsten Phase des Wachstums von Aegir zusammenzuarbeiten. Sie haben eine einzigartige Lösung entwickelt, die die Art und Weise, wie Investitionen und Planung im Offshore-Windsektor durchgeführt werden, verändern wird. Wir sind überzeugt, dass Aegir Insights unter ihrer Führung und in Anbetracht der enormen Möglichkeiten in diesem Bereich zur 'Goldstandard'-Lösung für die Entscheidungsfindung in der Offshore-Windbranche werden wird."

Morten Halborg, Managing Partner bei Climentum Capital, erklärte: "In einem überfüllten Feld von Cleantech-Lösungen bringt Aegir Insights mit einer datengesteuerten Softwarelösung Klarheit. Aegir geht die realen Herausforderungen der Offshore-Windindustrie an und bietet eine integrierte Plattform, die die Rentabilität wiederherstellt und gleichzeitig die CO2-Emissionen deutlich reduziert. Aegirs Fokus auf Logik und Wirkung passt perfekt zu unserer Mission, in Unternehmen zu investieren, die wesentlich zu unserem Ziel der CO2-Emissionsreduzierung von 1 Million Tonnen jährlich bei Fondsabschluss beitragen."

Informationen zu Aegir Insights

Intelligenter, schneller, umweltfreundlicher.

Aegir Insights ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das Entscheidungssoftware, Daten und Informationsprodukte für den Offshore-Windsektor anbietet. Aegir Insights bedient einen globalen Kundenstamm aus den Bereichen Unternehmen, Finanzen und Behörden und deckt mit seinen Produkten mehr als 60 Offshore-Windmärkte ab.

Aegir Insights nutzt Datenwissenschaft und umfassende Branchenerfahrung, um globalen Akteuren im Bereich der erneuerbaren Energien zu helfen, intelligentere Entscheidungen zu treffen. Die Expertise von Aegir Insights liegt in der Kontextualisierung komplexer Informationen durch den Einsatz proprietärer Modelle, die in enger Zusammenarbeit mit Industrie und Wissenschaft entwickelt wurden. Aegir Insights bietet nicht nur Daten, sondern auch unabhängige strategische Erkenntnisse, die auf Branchenerfahrung basieren.

https://www.aegirinsights.com

Informationen zu Seaya Andromeda

Seaya Andromeda ist das größte ClimateTech Venture Capital in Südeuropa. Mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. Euro ist Andromeda ein SFDR-Artikel-9-Fonds, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, globale Nachhaltigkeitsherausforderungen zu bewältigen und durch Investitionen in technologieorientierte Unternehmen mit den Schwerpunkten Energie und Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Lebensmittel-Wertschöpfungskette Gewinne zu erzielen.

Seaya Andromeda ist ein Fonds von Seaya der führenden europäischen und lateinamerikanischen Risikokapitalplattform mit Büros in Madrid, Barcelona und Mexiko-Stadt, die in außergewöhnliche Unternehmer investiert, die globale Technologieunternehmen aufbauen. Seaya hat seine erste Finanzierung im Jahr 2013 aufgebracht und verwaltet derzeit über 700 Mio. EUR in fünf Early-Stage-Venture-Fonds. Seaya beschleunigt das Wachstum von Start-ups, indem es die strategische Vision des Gründers nutzt und ihnen die globale Plattform von Seaya, sein umfangreiches Netzwerk von Gründern, Investoren und multinationalen Unternehmen sowie seine gesamte Erfahrung bei der globalen Expansion von Unternehmen wie Glovo, Cabify, Wallbox (NYSE:WBX), Spotahome, Clarity AI, Clicars, Alma und RatedPower zur Verfügung stellt.

https://seaya.vc/seaya-andromeda

Informationen zu Climentum Capital

Climentum Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Kopenhagen, Berlin und Stockholm. Das Team investiert in europäische Hard-Tech-Startups, die Emissionen im Kernbereich von Industrien reduzieren. Der bahnbrechende Artikel 9-Fonds hat eine doppelte Anreizstruktur, bei der die Übertragungen sowohl an die Reduzierung der CO2-Emissionen als auch an die finanziellen Erträge gekoppelt sind.

Die General Partner Malin Carlström, Dörte Hirschberg, Morten Halborg und Stefan Mård zielen auf späte Seed- und Series-A-Investitionen in den fünf Sektoren ab, die das größte CO2-Reduktionspotenzial aufweisen: Energie, Industrie, Lebensmittel und Landwirtschaft, Gebäude und Transport. Zum Portfolio von Climentum gehören Continuum, Qvantum Industries, Jolt Technologies, Novatron, one.five und andere.

https://www.climentum.com

1 https://gwec.net/irena-gwec-report-identifies-key-permitting-reforms-that-unlock-offshore-wind-potential/

