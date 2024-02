Stiftung soll den Wissensaustausch fördern und die Demokratisierung von KI beschleunigen

TII sagt 300 Millionen US-Dollar für zukünftige Projektfinanzierung zu

Das Technology Innovation Institute (TII), ein weltweit führendes wissenschaftliches Forschungszentrum und die Säule der angewandten Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi, hat heute die Gründung der "Falcon Foundation" bekannt gegeben. Die gemeinnützige Stiftung Falcon Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung von Open-Source-Modellen für generative KI voranzutreiben und nachhaltige Ökosysteme um Open-Source-Projekte herum aufzubauen, die die Technologieentwicklung beschleunigen. Als Gründungsmitglied verpflichtet sich TII, 300 Millionen US-Dollar zur Finanzierung dieser Projekte bereitzustellen.

Die Gründung der Falcon Foundation fand auf dem prestigeträchtigen World Governments Summit (WGS) 2024 statt und markiert einen kritischen Punkt bei der Einberufung von Stakeholdern zur Zusammenarbeit, um transparente Governance-Modelle zu etablieren und den Wissensaustausch zu fördern, da KI weiterhin einen unaufhaltsamen Wachstumspfad beschreitet.

Ausgehend von den leistungsstarken, selbst entwickelten Falcon-KI-Modellen von TII wird die Stiftung Interessengruppen, Entwickler, Hochschulen und Industrie sowie Einzelpersonen zusammenbringen und dabei helfen, die Kraft der kooperativen Entscheidungsfindung unter den Beteiligten zu realisieren. Sie wird die Demokratisierung der KI mit Hilfe namhafter Falcon Foundation Ambassadors beschleunigen herausragende KI-Professoren an Universitäten auf der ganzen Welt sowie wichtige Akteure aus der Industrie im Bereich der KI.

Die Stiftung soll die Anpassung der Falcon-Modelle an bestimmte Branchen oder Sektoren unterstützen. Durch die Bereitstellung offener Rechenressourcen für die weitere Forschung und Entwicklung von Falcon AI wird die Stiftung ein robustes Ökosystem bereitstellen, das die Anpassungsfähigkeit der Modelle für ein breites Spektrum von Anwendungen und Kontexten gewährleistet.

S.E. Faisal Al Bannai, Generalsekretär des ATRC, kommentierte die Ankündigung mit den Worten: "In einer Welt, in der sich die KI in einem noch nie dagewesenen Tempo weiterentwickelt, spielen Initiativen wie die Falcon Foundation eine entscheidende Rolle dabei, die Entwicklung der KI in Richtung größerer Transparenz und Zugänglichkeit zu lenken."

Dr. Ray O. Johnson, Geschäftsführer von TII, erklärte: "Wir setzen uns für die Förderung von Transparenz und Zusammenarbeit in der KI ein. Indem wir den kollaborativen Geist der Vereinigten Arabischen Emirate auf die KI-Entwicklung ausdehnen, setzen wir neue Maßstäbe für Offenheit und ermutigen alle anderen Einrichtungen, die Open Source weltweit unterstützen, sich uns anzuschließen."

Zu den Nutznießern der Stiftung gehören alle Einrichtungen, die mit Open-Source-KI arbeiten und sich für diese einsetzen. Durch die Minimierung der Abhängigkeit von externen Anbietern gewährleistet die Falcon Foundation die Geschäftskontinuität, indem sie unabhängige technologische Entscheidungen ermöglicht. Als eine Organisation, die allen und jedem Stakeholder offen steht, der sich für Open Source einsetzt, wird die Foundation globale Best Practices als Teil ihres regulatorischen und rechtlichen Rahmens für künstliche Intelligenz nutzen.

Das Engagement der Falcon Foundation für Open-Sourcing und Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz spiegelt einen zukunftsorientierten Ansatz wider, der Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten hilft, den Sprung in eine technologiegetriebene Zukunft zu schaffen, und die globale Gemeinschaft dabei unterstützt, branchenübergreifende Kooperationen für bahnbrechende KI-Fortschritte zu nutzen.

