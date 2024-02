USA: Inflation ist rückläufig

Werbung







Pünktlich vor Handelsbeginn an den amerikanischen Börsen erreicht uns die Inflationsrate für den vergangenen Monat Januar in den USA.



Im Januar ist die Inflation in den USA auf gesunken 3,1%. Während Sie im Dezember zunächst noch auf 3,4% stieg, ist sie nun wieder rückläufig. Die Entwicklung der Inflation wird vor allem von der US-Notenbank genau beobachtet, da Sie eine essentielle Rolle für mögliche Zinssenkungen spielt. Zeitgleich haben die Renditen für die zehnjährige US-Staatsanleihen wieder zunehmen können.















Die zuletzt gemeldeten makroökonomischen Daten lassen darauf hoffen, dass die wirtschaftliche Abkühlung doch nicht so stark ausfallen wird, wie befürchtet. Anlegerinnen und Anleger quittieren diese Hoffnungen mit einem soliden Börsenstart in das neue Jahr und Aktien, die 2022 zu den Verlierern gehörten suchen nun neue Trends. Unterstützen kann dabei der HSBC-Trendkompass. Dieser gibt Aufschluss über die Relative Stärke nach Levy und das Momentum ausgewählter Werte.









Quelle: HSBC