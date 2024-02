Hannover (www.anleihencheck.de) - Die in den Vereinigten Staaten veröffentlichten Inflationsdaten notieren mit einem Anstieg der CPIs um 0,3% M/M oberhalb der Erwartungen der Marktteilnehmer, so die Analysten der Nord LB.Die Kernrate habe sogar um 0,4% M/M zugelegt. Die aktuellen Zahlen zu den US-Konsumentenpreisen würden der FED somit keinen Grund für zügige Zinssenkungen liefern. Auch angesichts der extrem hohen Unsicherheit über die weiteren ökonomischen Entwicklungen in den USA - sowohl hinsichtlich der Preisdaten als auch mit Blick auf die Beschäftigungssituation - dürften die Notenbanker in Washington derzeit eher eine abwartende Strategie verfolgen wollen. ...

