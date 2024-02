Jetzt den vollständigen Artikel lesen

GlobalFoundries, der viertgrößte Auftragsfertiger der Welt, kann mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen: Der KI-Boom geht an dem Unternehmen spurlos vorbei. Auch der Ausblick auf das kommende Quartal ist kraftlos.Vor den mit Spannung erwarteten Zahlen des Halbleiterzulieferers Applied Materials am Donnerstagabend hat sich am Dienstag mit GlobalFoundries ein weiteres Unternehmen der Branche mit seinen Quartalszahlen zu Wort gemeldet. Der 2009 von Halbleiterhersteller AMD abgespaltene Auftragsfertiger ist nach Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics und United Microelectronics der viergrößte unabhängige Chip-Fertiger der Welt und ist erst im Oktober 2021 an die Börse gegangen. Der …