Die vor US-Börsenstart veröffentlichten US-Verbraucherpreise sind nicht so stark gefallen wie erhofft. Das sorgt am Anleihenmarkt für Käufe und am Aktienmarkt für Verkäufe. Die US-Indizes liegen nach gut einer Handelsstunde allesamt über ein Prozent im Minus. Doch es gibt auch einige positive Ausnahmen. Nach dem jüngsten Rekordrausch am US-Aktienmarkt reagieren die Anleger an der Wall Street auf enttäuschend ausgefallene Verbraucherpreisdaten mit Gewinnmitnahmen. Die Daten befeuern Sorgen am Markt, ...

