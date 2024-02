Original-Research: The Platform Group AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu The Platform Group AG



Unternehmen: The Platform Group AG

ISIN: DE000A2QEFA1



Anlass der Studie: Initiation of Coverage

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.02.2024

Kursziel: 9,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter



Transformation par excellence - nach vier Generationen 'brick&mortar' verbleibt nur eine Konstante: die Profitabilität



Die The Platform Group AG (TPG) gehört dank der eigenentwickelten Plattform-Software in Verbindung mit einem Full-Service-Ansatz entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette nicht nur zu den schnellst wachsenden, sondern vor allem zu den wenigen konsequent profitablen Playern im Online-Handel.



Wenngleich der Aufschwung von Plattform-Geschäftsmodellen bereits Jahre zurückliegt, verfügt nach wie vor ein Großteil der Einzelhändler über keinen Online-Absatz. Dabei variieren jedoch die Durchdringungsraten in den verschiedenen Produktkategorien stark, weshalb diverse Branche n erst künftig von der strukturellen Umsatzverschiebung aus dem 'brick&mortar' hin zum Online-Handel profitieren dürften. Während der Fashion-Bereich insgesamt bereits eine hohe Online-Penetration aufweist (> 40%), liegt die Luxussparte in diesem Bereich noch weit dahinter. In weiteren für die TPG entscheidenden Einzelhandelssegmenten wie u.a. dem Möbelhandel mit einem Online-Anteil von 30% yoy durch die

Positionierung in wachstumsstarken Kategorien einen Top Line-Zuwachs von 6,4% p.a. (CAGR 2024-26).



Mit den Wurzeln im stationären Schuhhandel bietet die TPG ihren Partnern Plattform-Lösungen an, die insbesondere die wesentlichen Herausforderungen der kleineren Offline-Händler im Online-Universum adressieren - fehlende Online-Reichweite, fehlendes Know-how und Knappheit jeglicher Kapazitäten. Dies berücksichtigend liefert die Gruppe ein 'rundum-sorglos'-Paket (u.a. Anbindung, Produktfotografie, Retouren), durch das den Händlern Zugang zum Online-Absatz ermöglicht wird. Mit dem 360°-Lösungsansatz ist die TPG weniger eine Marktplatzlösung, sondern positioniert sich vielmehr als 'Enabler'. Hinsichtlich der Konnektivität ist die TPG den eher großvolumig orientierten Wettbewerbern (u.a. Zalando) voraus. Während TPG die Schnittstellen zu > 55 ERP-Systemen ermöglicht, liefert Zalando bspw. nur die gängigen ERP-Anbindungen wie SAP. Dass die 'Extrameile' von den mittlerweile > 5.500 Partnern aus dem Einzelhandel geschätzt wird, illustriert u.a. der starke Zuwachs (CAGR 2019-22: +44,9%).

Wesentliche Wachstumssäule ist neben dem Partnergeschäft die Buy&Build-Strategie, die 3-8 Transaktionen p.a. vorsieht und wodurch das Unternehmen ihre Plattform von derzeit 19 auf min . 30 Verticals bis Ende 2025 ausrollen möchte. Zuletzt hatte die TPG ihre Transformations- und Restrukturierungsexpertise bei fashionette unter Beweis gestellt, die durch ein konsequentes Maßnahmenpaket in kürzester Zeit wieder in die operative Gewinnzone geführt wurde . Als antizyklischer Investor übernimmt die TPG i.d.R. niedrig bewertete Online-Händler, leitet Restrukturierungsmaßnahmen zur Kostensenkung ein, transformiert in Richtung Plattform-Modell und setzt durch sukzessive Erhöhung des Anteils von Drittanbietern Working Capital frei.



Sowohl der Fokus auf Nischenmärkte mit hohen Warenkörben und/oder geringer Preistransparenz als auch die Grundsatzentscheidung, i.d.R. keine eigenen Warenbestände zu führen, erlauben auch im Online-Handel attraktive Margenprofile. Ergebnisseitig hat die Gruppe für 2023 ein adj. Pro-Forma EBITDA von min. 20 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Mittelfristig avisiert der Konzern eine adj. EBITDA-Marge von 7-10%, was der TPG (exkl. fashionette) bereits zum H1/23 gelungen ist (10,3%).



Wir sehen die Aktie im Hinblick auf die ausnahmslos ausgewiesene Profitabilität, das asset- und capital-light Geschäftsmodell, den damit einhergehenden visiblen Cashflow-Perspektiven und den im Modell nicht berücksichtigten Akquisitionen als nicht fair gepreist an. Die Unterbewertung bestätigt auch unser Peergroup-Vergleich, der für 2024 eine Bewertungsspanne von 8,00-12,40 EUR aufweist (EV/Umsatz bzw. EV/EBITDA). Daher nehmen wir die TPG-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel i.H.v. 9,00 EUR in unsere Coverage auf, was einem Upside von 49% entspricht.







