Neuer AVP will Partnerschaften mit Resellern in der APAC-Region ausbauen

ExaGrid , die einzige Tiered-Backup-Speicherlösung der Branche, gab heute die Ernennung von Rohan Cook zum neuen AVP für den Vertrieb in der APAC-Region bekannt.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den ExaGrid-Teams in der gesamten Region, einschließlich Australien, Neuseeland, Hongkong, Taiwan, Indien und SAARC, Japan, Südkorea, Singapur und den ASEAN-Staaten. Wir werden mit Vertriebspartnern in jedem dieser Länder zusammenarbeiten, um mehr Unternehmen in der APAC-Region mit ExaGrid Tiered Backup Storage zu versorgen und ihnen dabei zu helfen, ihre Backup-Herausforderungen zu lösen, die Wiederherstellung von Ransomware sicherzustellen und ihre Daten zu schützen", so Rohan Cook. ExaGrid kann ein Backup-Speicherziel für 25 Backup-Anwendungen sein, darunter: Veeam, Commvault, Veritas NetBackup und viele andere.

Rohan Cook kam vor kurzem zu ExaGrid, nachdem er in den letzten zwei Jahren in seinem eigenen Unternehmen mit Technologie-Startups gearbeitet hatte. Zuvor war Rohan Cook bei IBM, Cisco, EMC, Verizon und Symend in den Bereichen Technologie, Vertrieb und regionale Führung tätig. Rohan hat in Singapur und den USA gelebt und wohnt derzeit in Sydney, Australien.

"ExaGrid expandiert weiterhin weltweit und hat inzwischen über 4.100 aktive Kundeninstallationen in mehr als 80 Ländern. Die APAC-Region ist ein entscheidender Wachstumsbereich und ein Hauptfokus des Unternehmens im Jahr 2024", sagte Bill Andrews, Präsident und Geschäftsführer von ExaGrid. "Wir freuen uns, Rohan Cook willkommen zu heißen, der das APAC-Vertriebsteam leiten und unsere Partnerschaften im Channel in der gesamten Region ausbauen wird."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

