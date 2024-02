London (ots/PRNewswire) -CSL, die Experten für kritische IoT-Konnektivität (https://www.csl-group.com/uk/csl-satellite/), geben den Start von CSL Satellite bekannt. CSL Satellite bietet kritische Konnektivität in abgelegenen oder schwierigen Umgebungen, in denen mobile oder feste Breitbandoptionen nicht verfügbar oder unzuverlässig sind.Diese robuste, verschlüsselte kritische Konnektivität wird über die Starlink-Satellitenkonstellation im erdnahen Orbit (low Earth Orbit, LEO) bereitgestellt, zusammen mit dem von CSL verwalteten Service, der einen 24/7-Support umfasst. Dadurch gewährleistet CSL Satellite eine bessere Abdeckung und eine höhere Ausfallsicherheit sowohl für Anwendungen an Land als auch auf See.Die kostengünstige Abdeckung von CSL lässt sich problemlos einrichten, sodass die Kunden so schnell wie möglich online gehen können.Sie bieten drei Servicepläne an:- Dauerhaft fest - Verfügbar für statische Installationen. Dieser Plan ist ideal für Geschäfte im Einzelhandel und Gastgewerbe.- Beweglich fest - Verfügbar für Kunden, die ein Terminal benötigen, das zwischen festen Adressen bewegt werden kann. Dieser Plan ist ideal für Anwendungsfälle wie Pop-up-Shops.- Mobil - Verfügbar für mobile Anlagen wie leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge und Schiffe.Der Leiter der Produktabteilung von CSL, Andy Bromley, kommentierte: "CSL ist seit mehr als 25 Jahren Branchenführer bei der Bereitstellung von kritischer Konnektivität für weltweit führende Marken. Durch die Aufnahme der Satellitentechnologie in das Portfolio des Unternehmens wird sichergestellt, dass ein wirklich globales Angebot sowohl an Land als auch für maritime Anwendungen bereitgestellt werden kann."Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2336447/CSL_Satellite_Starlink.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einfuhrung-von-csl-satellite--kritische-iot-konnektivitat-302060832.htmlPressekontakt:Joe Sheppard,Leiter der Marketingabteilung,+44 (0) 1895 474474,joe.sheppard@csl-group.comOriginal-Content von: CSL Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173496/5713544