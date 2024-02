Das ist definitiv auch eine Auszeichnung: Bei den Hamburger Investorentagen (HIT) vom 7. bis 8. Februar 2024 hatte der Armaturen- und Pumpenhersteller KSB die meisten Vormerkungen für ein Einzelgespräch mit dem Vorstand. Eine beachtliche Resonanz auch deswegen, weil der von Montega organisierte Februar-HIT erstmals die Schallmauer von 1.000 Anfragen für ein 1on1 - freilich verteilt ... The post KSB: Gefragtes Unternehmen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...