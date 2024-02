Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Einen sehr herben Rückschlag hat am Dienstag das Energieunternehmen Varta an den Aktienmärkten hinnehmen müssen. Die Aktie gab gleich um fast -5 % nach. Das sind Werte, die gerade bei den aktuell sehr niedrigen Kursen am Markt nicht besonders gut ankommen. Der Titel hat aus Sicht von Analysten allerdings auch deutlich mehr Potenzial als das, was der Markt [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...