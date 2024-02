Anzeige / Werbung

PayPal Aktie: Kann der Turnaround 2024 gelingen? Der Zahlungsdienstleister im Fokus.

Der Fintech-Sektor ist äußerst wettbewerbsintensiv, und PayPal steht in ständiger Konkurrenz zu anderen Zahlungsanbietern sowie traditionellen Finanzinstituten, also den Banken. Da PayPal grenzüberschreitende Zahlungen und andere komplexe Finanzdienstleistungen anbietet, ist das Unternehmen verschiedenen regulatorischen Anforderungen und Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt, die seine Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnten.

Jegliche Störungen in den digitalen Zahlungsinfrastrukturen oder Sicherheitsbedenken könnten das Vertrauen der Verbraucher in PayPal beeinträchtigen und sich negativ auf die Aktie auswirken. Trotz dieser Herausforderungen stellte PayPal vor allem in der Coronapandemie eine attraktive Investitionsmöglichkeit für viele Anleger dar. Das Unternehmen verzeichnet bis dato weiterhin solides Wachstum, hat eine starke Marktposition und investiert in innovative Technologien, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Gelingt dies auch im vierten Quartal? Wir blicken in diesem Video auf die aktuellen Quartalszahlen und geben einen Ausblick, welche Widerstände und Unterstützungen sich im Chartbild bieten.

