Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen - In den USA sorgt eine starke Berichtssaison für einen Sprung über die 5000-Punkte-Marke beim S&P 500, ein Zeichen für wirtschaftliche Stärke. Trotz guter Unternehmensdaten in Europa bleibt die allgemeine Wirtschaftsstimmung verhalten, was den globalen Optimismus etwas dämpft, erklärt Markus Sievers, Geschäftsführer von apano, im wallstreetONLINE-Interview. Der Experte hebt hervor, dass geopolitische Risiken, wie die US-Präsidentschaftswahlen und Spannungen in China und der Ukraine, die Märkte beeinflussen könnten. Trotzdem bleibt er für das Jahresende optimistisch und hält neue Höchststände für möglich!