© Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Nvidia kann sich am Dienstag dem schwachen Gesamtmarkttrend nach höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten entziehen. Das Unternehmen profitiert dabei auch von zwei Kurszielanhebungen.US-Aktien erwischen am Dienstag einen ganz schwachen Tag: Die am Mittag veröffentlichten Daten zur Verbraucherpreisinflation zerschmettern die Hoffnungen auf allzu rasche Zinssenkungen - nachdem die CPI-Daten nämlich deutlich über den Erwartungen ausgefallen sind und sich insbesondere die Kerninflationsrate hartnäckig zeigt, hat die Fed für solche kaum Spielraum. Viel eher könnte sich die US-Notenbank erneut dazu veranlasst sehen, die Zinsen weiter anzuheben. Steigende Anleiherenditen belasten den …