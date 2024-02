Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Salama bin Saedan: "Wir planen Angebote im Wert von 12 Mrd. SAR, möchten drei Unternehmen an die Börse bringen und sieben Fonds einrichten."Masharee, ein renommiertes Immobilien-Entwicklungsunternehmen in Saudi-Arabien, hat seine umfassenden strategischen Pläne für die nächsten fünf Jahre bekannt gegeben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Position als führender Akteur auf dem Immobilienmarkt zu festigen, das Geschäftswachstum voranzutreiben und die Leistung der Projekte zu verbessern, um vom derzeitigen Wohlstand des Königreichs in verschiedenen Sektoren zu profitieren. Die laufenden Projekte von Masharee stehen im Einklang mit der Vision 2030 von Saudi-Arabien und fördern den allgemeinen Fortschritt des Landes.Die strategischen Pläne des Unternehmens festigen seinen Status als führender Immobilienentwickler im privaten Sektor des Königreichs. Zu den unternehmerischen Zielen gehören die Errichtung von einer Million Quadratmetern Büroflächen, 500.000 Quadratmetern Wohnflächen, 200.000 Quadratmetern Gewerbeflächen sowie der Bau von fünf Fünf-Sterne-Hotels. Zudem wird Masharee bei allen seinen Projekten die Entwicklung von Wohn- und Fremdenverkehrsgebieten vorrangig vorantreiben. Diese Ankündigung markiert ein wichtiges neues Kapitel in der erfolgreichen Investitionsgeschichte des Unternehmens.Salama bin Saedan, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Masharee, betonte, dass die strategischen Pläne des Unternehmens auf einem tiefen Verständnis der Fortschritte im Immobiliensektor beruhen. Diese Pläne bauen auf den jüngsten Projekterfolgen des Unternehmens und seinem Engagement für Innovation und Investitionen in alle kulturellen Aspekte auf, um ein vielfältiges Immobilienangebot bereitzustellen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem anhaltenden Fortschritt in Saudi-Arabien und ermöglicht es Masharee, den Bedürfnissen der Kunden, einschließlich Unternehmen und Privatpersonen, gerecht zu werden, indem es ihnen den bestmöglichen Lebensstil bietet.Bin Saedan stellte klar, dass die strategischen Pläne des Unternehmens auf mehreren Säulen beruhen, darunter das Einführen von Standards für Nachhaltigkeit, Unternehmensführung und soziale Verantwortung, das Ausweiten der Investitionsmöglichkeiten, maximierte Anlagenrenditen sowie die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Immobilienprojektmanagements. Darüber hinaus plant Masharee Angebote im Wert von 12 Mrd. SAR, möchte drei Unternehmen auf dem saudischen Kapitalmarkt listen sowie sieben Immobilienfonds einrichten. Das Unternehmen möchte sich außerdem auf die Entwicklung intelligenter Gebäude konzentrieren, um seine Position als führender Immobilienentwickler im privaten Sektor zu behaupten.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2339452/Salama_bin_Malhi_bin_Saedan.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2339491/Masharee_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/masharee-gibt-seine-strategischen-plane-fur-die-immobilienentwicklung-bekannt-302060948.htmlPressekontakt:Sari Alzahrani,sari.z@syaq.net,+966531527558Original-Content von: Masharee Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173497/5713565