Vancouver, British Columbia, 13. Februar 2024 / IRW-Press / United Lithium Corp. ("United" oder das "Unternehmen") (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0UL) gibt bekannt, dass Herr Henrik Lundin mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Herr Lundin verfügt über mehr als zwanzig Jahre weltweiter Erfahrung im Rohstoffsektor und war in verschiedenen Führungs- und Board-Rollen sowohl in privaten als auch in börsennotierten Unternehmen in den Bereichen Bergbau und Öl und Gas tätig.

Herr Lundin verfügt über beträchtliche weltweite Erfahrung sowohl im technischen wie auch im geschäftlichen Bereich des Rohstoffsektors. Er war zuvor als Chairman von Gold Line Resources, einem auf Fennoskandinavien konzentrierten Goldexplorationsunternehmen, und als Senior Reservoir Engineer von Aker BP ASA tätig. Herr Lundin fungierte außerdem als COO von TAG Oil Ltd. In dieser Funktion zeichnete er für die weltweite Geschäftstätigkeit von TAG Oil verantwortlich und leitete die Farm-in-/Farm-out-Prozesse in Australien und Neuseeland. Herrn Lundin ist schwedischer Staatsbürger und verfügt über ein B.Sc.-Diplom in Erdöltechnik von der Colorado School of Mines in Golden, Colorado. Er ist derzeit im Board von EMX Royalty vertreten.

"Ich freue mich außerordentlich, als Direktor Teil des United-Teams zu werden", erklärte Herr Lundin. "Am Standort Europa erkenne ich die Chance, lokale Aktiva zu entwickeln, um das Ziel der Europäischen Union, Klimaneutralität zu erreichen, zu unterstützen. Die Projekte von United in Schweden und in Finnland sind gut aufgestellt, um von den verschiedenen Vorteilen zu profitieren, die beim Ausbau der nationalen Lieferketten für europäische Projekte zur Verfügung stehen. Das Board, das Managementteam und die bedeutenden Aktionäre von United verfügen über erhebliche Erfahrung mit Lithium, sodass ich mich sehr freue, in die Umsetzung der Europa-Strategie des Unternehmens mit eingebunden zu sein."

Scott Eldridge, President und CEO von United, nahm dazu wie folgt Stellung: "Im Namen des Board, des Managementteams und der Aktionäre freue ich mich sehr, Herrn Lundin willkommen zu heißen. Sein Know-how und seine Erfahrung in Europa werden sich als wertvoll erweisen, wenn wir in Schweden und in Finnland weitere Werte erschließen. Die Familie Lundin mit ihren schwedischen Wurzeln blickt auf eine lange Geschichte der Generierung von Shareholder-Value durch die Entwicklung von Bergbauprojekten zurück."

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Herrn Lundin gemäß seinem 10-%-Rolling-Incentive-Aktienoptionsplan Incentive-Aktienoptionen auf den Erwerb von insgesamt 150.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ (die "Optionen") gewährt hat. Die Optionen werden unmittelbar nach der Gewährung wirksam und können über einen Zeitraum von 60 Monaten ausgeübt werden.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass Cathy Fitzgerald als Direktorin des Unternehmens sowie von ihrer Position als Executive Vice President, Exploration, zurückgetreten ist. Das Board of Directors bedankt sich bei Frau Fitzgerald für ihre Dienste für das Unternehmen und wünscht ihr für ihre zukünftigen Unternehmungen viel Glück.

Über das Projekt Bergby

Das Projekt Bergby ("Bergby") besteht aus zehn Explorationslizenzen mit einer Fläche von 7.897 ha, das sich in der Nähe der Küste des Golfs von Bothnia in Mittelschweden befindet. Das Projekt befindet sich über die Autobahn E4 ca. 200 km nördlich von Stockholm und 25 km nördlich der Stadt Gävle in einem Gebiet mit bedeutender Infrastruktur, unter anderem mit Zugang zu Autobahnen und Straßen, Eisenbahn, Strom und dem Hafen von Norrsundet. Gävle ist ein nahegelegenes Arbeits- und Versorgungszentrum. Außerdem liegt Bergby 570 km südlich der neuen Lithiumbatterie-Gigafactory Northvolt in Schweden und über den Golf von Bothnia in 440 km Entfernung vom derzeit im Bau befindlichen Hydroxidwerk von Keliber Lithium. Das Projekt umfasst inzwischen fünf durch Bohrungen bestätigte spodumenhaltige Pegmatite (Pegmatit A bis E) mit einer Streichlänge von zusammen mehr als 4.000 m. Dort befinden sich noch erklärungsbedürftige spodumenhaltige Geröllzüge, und ein Großteil des Konzessionsgebiets ist noch unerkundet, was das ausgezeichnete Potenzial von Bergby für weitere Entdeckungen veranschaulicht.

Für das Board of Directors,

"Scott Eldridge"

President, Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +1 604-428-6128

E-Mail: mailto:scott@unitedlithium.com

Über United Lithium Corp.

United Lithium Corp. (CSE: ULTH) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von der globalen Nachfrage nach Lithium beflügelt wird. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf Lithiumprojekte in politisch stabilen Rechtsgebieten mit ausgebauter Infrastruktur gerichtet, da diese die Möglichkeit für eine schnelle und kostengünstige Exploration, Erschließung und Produktion bieten.

Die konsolidierten Finanzabschlüsse des Unternehmens sowie die dazugehörigen Lageberichte (Management's Discussion and Analysis) sind auf der Website des Unternehmens unter https://unitedlithium.com/ oder in seinem Profil auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich des Potenzials des Projekts Bergby, der möglichen Identifizierung neuer Entdeckungen, des Zeitplans und der erfolgreichen Umsetzung der europäischen Strategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Vorhersagen, Projektionen und Prognosen und sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten", "potenziell", "Ziel", "Budget" und "beabsichtigen" sowie an Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden "kann", "wird", "sollte", "könnte" oder "dürfte", sowie an anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, einschließlich deren Verneinung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements des Unternehmens, die auf Grundlage ihrer Erfahrungen und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Informationen getroffen wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung; Metall- und Mineralpreise; die Verfügbarkeit von Kapital; die Genauigkeit der Prognosen und Schätzungen des Unternehmens; die Realisierung von Mineralressourcenschätzungen; Zins- und Wechselkurse; den Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; die Verfügbarkeit von Bohrausrüstung und Zugang; tatsächliche Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; behördliche Regulierung; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Kapitalausgaben; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Erschließungsaktivitäten; Beziehungen zum Personal; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten; Änderungen der Projektparameter mit der weiteren Verfeinerung von Plänen; und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Preis von Lithium und anderen Metallen und Mineralen, die Nachfrage nach Lithium und anderen Metallen und Mineralen, die Fähigkeit, Explorations- und Erschließungsaktivitäten durchzuführen, den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, die Fähigkeit, qualifiziertes Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen rechtzeitig und kosteneffizient zu beschaffen, die Fähigkeit, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten, und den regulatorischen Rahmen in Bezug auf Umweltangelegenheiten sowie andere Annahmen und Faktoren, wie hier beschrieben. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

