The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2024



ISIN Name

LU0102219945 G.SACHS FDS-EUR.CORE EUR

LU0119201019 GS GL EN.TR.EQ.PC

LU0119201282 GS GL EN.TR.EQ.PD

LU0119216553 GS3-GL.SUST.EQ. PEOA

LU0119216801 GS GR.CH.EQ.PC

LU0121204431 GS3-GL.SUST.EQ. XEOA

LU0122971814 GSF-ASIA EQU.PTF A USD

LU0122972895 G.SACHS FDS-EUR.COR.EUR A

LU0122976888 GSF-JAPAN EQU.PTF A SN.DL

LU0123485178 DAN.IN.SICAV-EUR.SM.CAP A

LU0127786431 GS EUROZ.EQ.INC PC

LU0133194562 IMGP-SUST.EUR.NEO2

LU0133264282 GSF-ASIA EQU.PTF E EUR

LU0133264795 GSF-JAPAN EQU.E ACC.SN.EO

LU0146257711 GS GL EQ.INC.PCEO

LU0146258529 GS GL EQ.INC.DEO

LU0193801577 DANSKE INVEST - INDIA A

LU0203365449 G.SACHS-GL.CORE EQ.BA DL

LU0205350837 GS3-GS EUR.EQ.INC. PEOA

LU0214494824 GS III-GS US EQU.INC.PC

LU0234570918 G.SACHS-GL.CORE EQ.BA.C.A

LU0234572377 GSF-EM.MKTS EQ.PTF ACC.

LU0234576444 G.SACHS F.-US SC C.BC(DLA

LU0234681749 G.SACHS FDS-EUR.CO.EUR AC

LU0235260006 G.SACHS-GL.CORE EQ.BA CL.

LU0245182059 G.SACHS F.-GL.S.C.E A.SN.

LU0245329841 G.SACHS F.-GL.S.C.C.B.CLD

LU0250158358 GS GL EQ.IMP.OP PCEO

LU0292126785 DANSKE INV.-GL E.M.S.C. A

LU0333810009 GS-INDIA EQUIT.BASE DISDL

LU0333810181 GS-INDIA EQUIT.BASE ACCDL

LU0333810850 GS-INDIA EQUITY E ACC EO

LU0404923301 GS-ALL CHINA EQ.PTF BDDL

LU0504465815 JHH-JHH P.EU.M+L C.RDISEO

LU0830623988 GS-INDIA EQUITY R DIS DL

LU0830625686 GS FDS-G.S.EUR.CO.EQ.R EO

LU0830625769 G.SACHS-EUR.CORE EQ.R ACC

LU1240328812 INVESCO-INV.EURO EQ.AA.EO

LU2607735342 ARRIVAL GROUP EO -,10

NL0010949392 CNOVA NV EO -,05

PHY689911352 PHILEX MNG. CORP. PP 1

US00108N1000 ABRDN PLC UN. ADR 4 LS-10

US00484M7002 ACORDA THERAP.NEW DL-,001

US00547W3079 DMK PHARMACEUTICALS CORP.

US00847L3087 AGILE THERAPEUTIC.NEW

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken