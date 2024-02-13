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Neuer Rohdiamant mit Multibagger-Chance wird vom Meister selbst geschliffen!
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WKN: A3EWCN | ISIN: US87166L2097 | Ticker-Symbol: MIN
München
13.02.24
09:00 Uhr
1,420 Euro
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Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
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SYNLOGIC INC Chart 1 Jahr
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SYNLOGIC INC 5-Tage-Chart
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BAIYU
BAIYU HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAIYU HOLDINGS INC1,5050,00 %
LUOKUNG TECHNOLOGY CORP ADR0,7500,00 %
SYNLOGIC INC1,4200,00 %
THERMOGENESIS HOLDINGS INC0,7700,00 %
THUNDERBIRD RESORTS INC0,0420,00 %
TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP0,3500,00 %
TRXADE HEALTH INC4,300+2,14 %
VAPOTHERM INC0,3720,00 %
VENUS CONCEPT INC1,190+1,71 %
VERB TECHNOLOGY COMPANY INC0,1440,00 %
VIRNETX HOLDING CORPORATION7,4600,00 %
VISLINK TECHNOLOGIES INC3,4300,00 %
XENETIC BIOSCIENCES INC3,5650,00 %
XWELL INC1,5400,00 %
ZW DATA ACTION TECHNOLOGIES INC0,8500,00 %
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