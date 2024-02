The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2024



ISIN Name

US87166L2097 SYNLOGIC INC. DL-,001

US87250W3016 BAIYU HOLD.I. NEW DL-,001

US88362L2097 THERMOGENESIS H.INC. NEW

US8902608541 TONIX PHA.NEW2023 DL-,001

US89846A4058 TRXADE HEALTH DL-,0001

US9221073052 VAPOTHERM INC. COM NEW

US92332W2044 VENUS CONCEPT INC. -,0001

US92337U2033 VERB TE.CO.INC DL-,0001

US92823T2078 VIRNETX HLG CP.NEW DL-001

US92836Y4098 VISLI.T.INC NEW DL-,00001

US9840156023 XENETIC BIOSCIE DL-,001

US98420U8027 XWELL INC.

US98880R2085 ZW DATA ACT.T.NEW DL-,001

VGG569812057 LUOKUNG TECH.CORP. DL-,30

VGG885761061 THUNDERBIRD RESORTS INC.

