The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2024



ISIN Name

US42328V8019 HELIUS MEDICAL TECHNOLOG.

US4268973025 HEPION PHARMACEUT. DL-,01

US44967K3023 IMAC HLDGS NEW DL-,001

US45166V2051 IDEANOMICS INC.

US49461C1027 KINETA INC.

US53630X2036 LIPOCINE INC. NEW O.N.

US53632A3005 LIQTECH INT INC DL-,001

US5393193017 LIXTE BIO.HLDGS DL -,0001

US54570M2070 LOTTERY.COM INC. NEW

US55279B3015 MEI PHA.INC.DL-,00000002

US5709121058 MARKS SPENCER ADR LS-25

US57778N3070 MAWSON INFR.GRP DL-,001

US5838405091 MECHEL PFD ADRS 1/2/RL 10

US58406B2025 MEDAVAIL HLDGS INC. NEW

US6025663096 MIND TECHNOL. NEW DL-,01

US6085502085 MOLECU. TEM. NEW DL -,001

US62459N1054 MOVELLA HLDGS INC.

US62818Q2030 MUSTANG BIO NEW DL-,0001

US63008J6038 NANOVIBRONIX NEW DL-,001

US6353092066 NATIONAL CIN.INC. DL -,01

US65344D2080 NEXIMMUNE INC. DL-,0001

US65344G2012 NEXTPLAY TECH. DL-,00001

US65442R2085 9F INC, ADR/20 CL,A

US67073S3076 NUZEE INC. DL -,00001

US67091J5039 LOGICMARK INC. DL-,0001

US6744342048 OBLONG INC. NEW

US68235C2061 ONCOCYTE CORP.

US68373L4068 OPGEN INC. DL-,01

US6840235005 ORAGENICS INC. DL-,001

US6872941082 ORPEA UNSP.ADR/1/5

US71880W4024 PHIO PHARMACEUT. DL-,0001

US74019L6020 PRECIPIO INC. DL-,001

US74019P1084 PRECISION BIOSCIENCES DL

US74039M3097 PREDICTIV.ONCOLOGY DL-,01

US74312Y3018 PROFESS.DIVERS.NET.DL-,01

US74365N2027 PROTAGENIC THERAPEUT.INC.

US74907L3006 QUOIN PHARMAC.ADR 1

US75629F1093 SOCIETAL CDMO INC. DL-,01

US75630B4023 RECRUIT.COM GRP DL-,0001

US75955K3005 REMARK HLDGS NEW DL -,001

US76090R2004 RESHAPE LIFESCIENCES

US80512Q4029 SAVE FOODS INC. DL-,0001

US82452L4014 SHIFTPIXY INC. NEW

US8265986096 SIGMA ADDITIVE SO.DL-,001

US8342235053 SOLIGENIX INC.NEW DL-,001

US83548R3030 SONNET BIOTH.H.I.DL-,0001

US86633R3021 WISA TECHNOLOG. DL-,0001

US86804F3010 SUPER LEAGUE ENTE.DL-,001

