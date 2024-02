Vespa, Anbieter der führenden Plattform für Anwendungen, die KI und Daten online in großem Umfang nutzen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Marktführer und Vorreiter im GigaOm Sonar für Vektordatenbanken anerkannt wurde.

GigaOm Sonar Reports evaluate technology that is new, interesting, and attractive but poses intrinsic risk when it comes to enterprise adoption. These reports give you the right information at the right time to help plan your strategy. Vespa is positioned a Leader and Forward Mover in GigaOm's latest report on vector databases. (Graphic: Business Wire)