NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag mit kräftigen Kursverlusten auf Inflationsdaten reagiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,97 Prozent auf 109,64 Punkte. Die Rendite stieg auf 4,32 Prozent.

Zu Beginn des Jahres hatte sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft zwar abgeschwächt, aber nicht so stark, wie am Markt erwartet worden war. Die Teuerungsrate sank im Januar auf 3,1 von 3,4 Prozent im Monat zuvor. Analysten hatten aber im Schnitt einen stärkeren Rückgang auf 2,9 Prozent erwartet.

"Die Daten sind ein weiterer herber Dämpfer für jegliche Hoffnungen, dass die US-Notenbank schnell ihre Zinsen senken wird", sagte Experte Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Er rechnet mit der ersten Zinssenkung der Fed nicht vor Juni. Die Aussicht für einen eher späteren Zinsschritt sorgte für Auftrieb bei den Renditen am US-Rentenmarkt./jkr/jsl/jha/ajx/he

