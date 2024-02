© Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Fritsch



Das deutsche Medienunternehmen hat am Dienstagabend vorläufige Quartalszahlen präsentiert, vor allem der Gewinn weiß zu überzeugen, aber auch der Ausblick für 2024 kann sich sehen lassen.Besser als erwartet, aber schwächer als im Vorjahr Das vorläufige Quartalsergebnis von ProSiebenSat.1 kann sich sehen lassen. Das Medienunternehmen erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 1,28 Milliarden Euro, das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von einem Prozent. Im Gesamtjahr hat das Unternehmen einen Erlös von 3,85 Milliarden Euro erzielen können, was allerdings einer Umsatzeinbuße von 7,5 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch beim erzielten …