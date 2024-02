EQS-Ad-hoc: DocCheck AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

DocCheck AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2023



13.02.2024 / 21:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 liegen voraussichtlich in einem Korridor von 53,3 bis 53,5 Millionen Euro (Vorjahr: 60,9 Millionen Euro). Es resultiert voraussichtlich ein EBIT zwischen 3,3 und 3,4 Millionen Euro (Vorjahr: 10,4 Millionen Euro). Im EBIT ist eine außerplanmäßige Abschreibung für die Wertberichtigung eines bebauten Grundstücks in Höhe von 2,4 Millionen Euro enthalten. Umsatz und EBIT liegen damit knapp unter den im August angepassten prognostizierten 54,0 bis 58,0 Millionen Euro für den Umsatz bzw. 3,5 bis 4,5 Millionen Euro für den EBIT. Die rückläufige Umsatzentwicklung resultiert hauptsächlich aus der Normalisierung des Umsatzes im DocCheck Shop. Dieser war in den Vorjahren deutlich erhöht durch die Nachfrage nach Pandemieartikeln. Zum Ende des Jahres 2023 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 14,4 Millionen Euro (Vorjahr: 13,4 Millionen Euro). Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie (Vorjahr: 1,25 Euro unverwässert) kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage treffen, da die dazu erforderlichen Berechnungen noch vorgenommen werden müssen. Für das Jahr 2024 erwartet die Gesellschaft eine organische Entwicklung in einem gesamtwirtschaftlich herausfordernden Geschäftsumfeld.





Kontakt:

DocCheck AG

Tanja Mumme

Leiterin Corporate Communications

Vogelsanger Str. 66

D - 50823 Köln

fon: +49(0)221 92053-139

fax: +49(0)221 92053-133

mailto:tanja.mumme@doccheck.com

home:www.doccheck.ag



Ende der Insiderinformation



13.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com