Lediglich wenige Monate nach der Ankündigung seiner globalen Bewertungspraxis erweitert Andersen, das weltweit am schnellsten wachsende unabhängige, multidisziplinäre professionelle Services-Unternehmen, seine Bewertungsdeckung auf mehr als 16 Länder in ganz Europa. Allein in den letzten 12 Monaten wurden 14 weitere Gruppen hinzugefügt.

Das globale Bewertungsteam von Andersen kooperiert mit Unternehmen, Fonds, vermögenden Privatkunden und Familienbetrieben, um Bewertungen von Unternehmen, materiellen und immateriellen Vermögenswerten und komplexen Wertpapieren für Steuer-, Rechnungslegungs- und Transaktionsberatungszwecke zur Verfügung zu stellen. Die Kunden von Andersen umspannen zahlreiche Branchen mit unterschiedlichen Bedürfnisprofilen rund um den Globus.

"Die Bewertung ist ein bedeutender Wachstumsbereich für Andersen und Europa ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen, wobei wir unsere Global Valuation Practice erweitern, um unsere Kunden bedienen zu können, wo auch immer sie ihre Geschäfte tätigen", so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen.

Die strategische Entwicklung der Bewertungsplattform von Andersen startete mit der Ergänzung durch Bewertungskompetenzen in Rumänien im Jahr 2022 und Anfang 2023 im Vereinigten Königreich. Andersen führte zuvor im letzten Herbst seine globale Bewertungspraxis mit der Zielsetzung ein, innerhalb der nächsten beiden Jahre zu den fünf besten globalen Bewertungsunternehmen zu gehören.

"Unsere Erweiterung der Plattform von Andersen für ganz Europa spiegelt die zunehmenden Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf die branchenführenden unabhängigen Bewertungsquellen wider, wo auch immer sie ihre Geschäfte tätigen", so Sid Luckenbach, Managing Director der globalen Bewertungspraxis von Andersen. "Unsere Bewertungsfachleute sind unabhängig und bringen eine tiefgehende Branchenerfahrung und eine gemeinsame Verpflichtung zu herausragenden Leistungen in das Unternehmen ein."

Andersen verfügt nun über umfassende Bewertungsfähigkeiten in der gesamten europäischen Region mithilfe der branchenbesten Teams und der neuesten Ergänzung durch wichtige Personen rund um den Globus. Zu den neuesten Ergänzungen der globalen Bewertungspraxis von Andersen gehören:

Encon Consulting (Albanien) Encon Consulting kooperiert eng mit Kunden, um ein breites Spektrum an Bewertungsdienstleistungen, darunter Unternehmensstrategien, Immobilienbewertungen, Marktforschungs- und Machbarkeitsstudien sowie umfassende Unternehmensbewertungen zur Verfügung zu stellen.

WIZEN (Estland) WIZEN, eine unabhängige Unternehmensberatungsfirma, die mit kleinen und mittleren Unternehmen zusammenarbeitet, um Wertermittlungen, Fusions- und Übernahmeberatungen, Financial Due Diligence, Kapitalbeschaffungen und strategische Verkaufsvorbereitungen sowie Managementdienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

Neuvoa (Finnland) Das in Helsinki ansässige Unternehmen Neuvoa Advisors bietet eine Reihe von Bewertungsdienstleistungen für Fusionen und Übernahmen, strukturelle und Eigentumsvereinbarungen, Kapitalbeteiligungen und Finanzierungs- sowie Due- Diligence-Prüfungen.

Sorgem Evaluation (Frankreich) Sorgem Evaluation arbeitet eng mit Kunden in unterschiedlichen Sektoren zusammen, darunter der Luxus- und Konsumgütersektor, der Bildungssektor, Finanzdienstleistungen und der Immobiliensektor, der Gesundheitssektor, das Transport- und Medienwesen und die Telekommunikationsbranche

American Appraisal (Griechenland) Das in Athen ansässige Unternehmen American Appraisal (Hellas) Limited ist spezialisiert auf Bewertungs-, Immobilienberatungs- und Fonds-Asset-Management-Lösungen für Kunden in Griechenland, Zypern und in der Balkanregion.

NTC (Ungarn) Das in Budapest ansässige Unternehmen NTC ist auf Finanzberatungen und Buchhaltungsberatungen sowie Bewertungen spezialisiert.

Kontakt (Island) Ansprechpartner ist ein in Reykjavík ansässiger Corporate-Finance- und Fusions- und Übernahmeberater, der privaten Geschäftsinhabern und Investoren unabhängige Beratungen zu ihren Wachstums- und Ausstiegsstrategien zur Verfügung stellt.

Andersen in Italien (Italien) Cesare Conti, der ehemalige Managing Partner von Conti Partners, trat in das Unternehmen Andersen als ein Partner in Mailand ein und bringt ein Team erfahrener Fachleute in das Unternehmen ein. Die neue Praxisgruppe unter der Bezeichnung Corporate Finance Advisory bietet Unternehmens- und Immobilienberatungen, Fusions- und Übernahmeberatungen, Vertragsstruktur- und Due-Diligence-Prüfungen, Schuldnerberatungen sowie Finanzrisikomanagementdienstleistungen.

Eiroeksperts (Lettland) Eiroeksperts bietet seinen Kunden ein komplettes Angebot an Beratungsdienstleistungen, darunter Beratungen zu Immobilien, beweglichem Eigentum sowie Unternehmensberatungen und Beratungen zu immateriellen Vermögenswerten.

Alliance Valuations (Litauen) Das in Vilnius ansässige Unternehmen Alliance Valuations ist eine Immobilien-, Eigentums- und Unternehmensbewertungsfirma, die umfassende Bewertungsdienstleistungen für Unternehmen in ganz Litauen bietet.

Collegium Advisors (Niederlande) Das in Rotterdam ansässige Unternehmen Collegium ist ein unabhängiger Full-Service Corporate Finance- und Bewertungsberater, der Kunden rund um den Globus bedient.

Evercorp (Norwegen) Das in Oslo ansässige Unternehmen Evercorp bietet vielfältige Bewertungs- und Transaktionsdienstleistungen, darunter Unternehmens- und Abteilungsverkäufe, Übernahmen, Finanzmodellierungen und Financial Due Diligence.

Andersen in Spanien (Spanien) Luis Martín Guirado und Daniel Anquela traten dem Büro von Andersen in Madrid bei und bieten Corporate Finance Advisory unter anderem in den Bereichen Unternehmensbewertungen, Portfoliobewertungen, Bewertungen von Umstrukturierungen sowie von Interessenkonflikten und Forderungen und materiellen und immateriellen Vermögensbewertungen.

Swiss Economics (Schweiz) Das in Zürich ansässige Unternehmen Swiss Economics bietet seinen Kunden Bewertungsdienstleistungen, einschließlich Cashflow-Analysen, Bewertungen der Kapitalkosten und Wirkungsquantifizierungen.

"Steuern, Recht und Bewertung sind komplexe Disziplinen, die wir nun nahtlos in der gesamten europäischen Region und darüber hinaus integrieren können", ergänzte Andrea De Vecchi, Co-Regional Managing Director von Andersen in Europa. "Unsere Experten bringen tiefgehende Fachkenntnisse und Gerichtsbarkeitskompetenzen in unser Unternehmen ein, wobei sie auch funktions- und fachübergreifend arbeiten, um sich auf den Gesamtüberblick für unsere Kunden konzentrieren zu können."

Die globale Bewertungspraxis von Andersen steht weltweit in über 25 Ländern in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien zur Verfügung.

