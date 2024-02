Solana pumpt wieder: Warum dieser Meme Coin davon profitieren könnte

Nachdem Solana im Januar eine Pause eingelegt hat und nicht mehr an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen konnte, steigt der Kurs nun wieder weit über die 100 Dollar Marke und gehört in den Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung beinahe täglich zu den Top Movern. Der Anstieg gegen Ende des Vorjahres ist nicht zuletzt auch Meme Coins wie BONK zu verdanken, die die Nutzer- und Transaktionszahlen im Solana-Ökosystem explodieren lassen haben. Eine Entwicklung, von der nun auch der Meme Coin profitieren könnte, der symbolisch für das Jahr des Drachens steht.

SMOG explodiert beim Launch

In der vergangenen Woche hat der SMOG Token unter Meme Coin Enthusiasten für Aufsehen gesorgt, indem er einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt hat. Innerhalb von nur drei Tagen verzeichnete der auf das chinesische Jahr des Drachens anspielende Coin ein Wachstum von mehr als dem Zwanzigfachen und erreichte eine Marktkapitalisierung von über 50 Millionen Dollar. Das wirft die spannende Frage auf, ob SMOG das Zeug hat, ähnliche Erfolge wie Dogwifhat (WIF) oder BONK zu erzielen und möglicherweise sogar eine Bewertung in Milliardenhöhe zu erreichen.

Was erwartet Anleger nach diesem rapiden Anstieg?

Der auf der Solana-Blockchain basierende SMOG Token hat direkt beim Start eine beeindruckende Performance hingelegt, mit einem Anstieg von mehr als 1.000 % auf eine Bewertung von über 20 Millionen Dollar. Gegen alle Erwartungen stieg der Wert am Folgetag um weitere 180 %, sodass die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung nur drei Tage nach dem Launch 100 Millionen Dollar übertroffen hat. Nach einer typischen Korrektur im Meme Coin Markt könnte sich nun eine attraktive Kaufgelegenheit für Anleger ergeben.

(SMOG Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Ein Blick auf die Kursentwicklung lässt vermuten, dass $SMOG bei einem Kurs von 0,030 Dollar einen stabilen Boden gefunden hat, von dem aus eine erneute Aufwärtsbewegung möglich scheint. Um seine Relevanz langfristig zu sichern, hat das SMOG-Team mehrere Maßnahmen ergriffen. Bereits am zweiten Tag nach dem Launch wurde neben Solana auch auf Ethereum ein Liquiditätspool eingerichtet, wodurch der Coin in beiden Ökosystemen handelbar ist. Das könnte die Attraktivität von $SMOG steigern, den Token auch für zentralisierte Kryptobörsen interessant machen und potenziell zu einem weiteren Kursanstieg führen. Vor allem aber wird der Handel dadurch wesentlich mehr Tradern zugänglich gemacht.

Airdrops und Staking-Angebote

Innerhalb des Solana-Ökosystems sind Airdrops bekannt dafür, besonders üppig auszufallen und Trader mit hohen Summen zu belohnen. Der SMOG Token lockt mit dem Versprechen, einen der größten Airdrops im Solana-Universum anzubieten, was für Anleger besonders attraktiv sein dürfte. Laut den Tokenomics des Projekts sind 35 % der Gesamtmenge für Airdrops vorgesehen, was aktuell Millionen von Dollar wert ist.

($SMOG Tokenomics - Quelle: SMOG-Website)

Anleger können auf der SMOG-Website durch verschiedene Aktivitäten Erfahrungspunkte sammeln und sich so für die Airdrops qualifizieren. Je höher die Anzahl der gesammelten XP, desto mehr Token kann man erhalten. Zudem wird das Halten einer größeren Menge an $SMOG in der Wallet belohnt. Zusätzlich bietet SMOG eine Staking-Option, die Anlegern eine jährliche Rendite von 42 % bietet, sofern die $SMOG-Token für mindestens drei Monate im Staking Pool angelegt werden.

Die Staking-Funktion hat bereits breiten Anklang gefunden, mit über 2 Millionen Token, die im Staking Pool angelegt wurden. Das verringert den potenziellen Verkaufsdruck und erhöht die Chance auf weitere Kurssteigerungen.

(SMOG Staking - Quelle: SMOG-Website)

Neben den Staking-Möglichkeiten und den Airdrops gibt es auch Spekulationen über mögliche Token-Burns, die den Wert der verbleibenden Token steigern könnten. Bisher wurden keine offiziellen Ankündigungen bezüglich Listings an zentralisierten Kryptobörsen gemacht, obwohl ein Teil der Token dafür reserviert ist. Es könnte also sein, dass im Laufe der Woche weitere spannende Entwicklungen angekündigt werden und vielleicht sogar die größten Exchanges wie Binance oder Coinbase $SMOG ins Programm nehmen.

Angesichts der rasanten Entwicklung und der bereits erreichten Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar scheint alles darauf hinzudeuten, dass SMOG bereit ist, in die Fußstapfen von BONK zu treten und sich als einer der führenden Meme Coins auf Solana zu etablieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.